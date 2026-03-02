Шпорный случай

В 2024 году госпожа Дюжарден была дисквалифицирована на год за жестокое обращение с конем. На всплывшем накануне Олимпиады видео спортсменка, трудившаяся в качестве тренера на частной конюшне, бьет его хлыстом 24 раза за минуту, пытаясь привить требуемый шаг. После того, как запись была обнародована, Шарлотта Дюжарден раскаялась. «Мне очень стыдно. Моему поведению нет оправдания. Произошедшее совсем не характерно для меня и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или занимаюсь с учениками», — говорила она.