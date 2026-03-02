Шахматист Непомнящий лидирует после пяти туров «Аэрофлот опен»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лидирует после пяти туров шахматного турнира «Аэрофлот опен». Соревнования проходят в Москве.
Непомнящий набрал 4,5 очка, одержав четыре победы при одной ничьей. Такого же показателя добился его соотечественник Лев Зверев. Третье место занимает еще один россиянин Александр Грищщук (4 очка).
После трех туров вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказал ТАСС мнение, что Непомнящий демонстрируют легкость, а Грищук может прибавить по ходу турнира.
«Аэрофлот опен» завершится 5 марта. 3 марта состоятся партии шестого тура. Каждый шахматист проведет на соревнованиях девять партий. Призовой фонд турнира составляет 20 млн рублей.