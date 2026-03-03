Ричмонд
Шахматист Непомнящий лидирует после шести туров «Аэрофлот опен»

Россиянин одержал пять побед и один раз сыграл вничью.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лидирует после шести туров шахматного турнира «Аэрофлот опен». Соревнования проходят в Москве.

Непомнящий набрал 5,5 очка, одержав пять побед при одной ничьей. В тройку лидеров также входят россияне Давид Паравян и Арсений Нестеров (по 5 очков).

«Аэрофлот опен» завершится 5 марта. 4 марта состоятся партии седьмого и восьмого туров. Каждый шахматист проведет на соревнованиях девять партий. Призовой фонд турнира составляет 20 млн рублей.