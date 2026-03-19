Футболист Холанд стал инвестором нового мирового шахматного тура

«Шахматы — невероятная игра. Она оттачивает ум, здесь есть явные параллели с футболом. Нужно быстро думать, доверять своей интуиции и просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Стратегия и планирование — это все. Я инвестирую в Norway Chess, потому что верю, что новый мировой тур может превратить шахматы в еще более популярный вид спорта среди зрителей по всему миру. Команда, стоящая за Norway Chess, уже проделала впечатляющую работу по развитию турнира. Возможность участия в таком проекте была слишком заманчивой, чтобы ее упустить», — заявил Холанд.