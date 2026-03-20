Шахматы могут стать олимпийским видом спорта в 2036 году. Это произойдет, если Игры отдадут Индии

Шахматисты не считают себя обделенными представительными стартами. У них есть Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится раз в два года. В 2024 году эти соревнования проходили в Будапеште и собрали 189 команд в мужской сессии и 169 — в женской (оба турнира уверенно выиграла Индия). В 2026 году олимпиада состоится в сентябре в Самарканде, и состав участников обещает стать более глобальным (очень надеемся и на долгожданный допуск сборных России). В прошлом шахматы также участвовали в проекте Всемирных интеллектуальных игр, но он свернулся после 2012 года.