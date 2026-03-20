Шахматы могут стать олимпийским видом спорта в 2036 году. Это произойдет, если Игры отдадут Индии

В прошлом году шахматы впервые были представлены на чемпионате мира по киберспорту в Эр-Рияде, а через десять лет могут войти в программу летних Олимпийских игр. Как стало известно «СЭ», это произойдет, если Индия получит право принять Олимпиаду-2036. Фаворитами за право стать олимпийской столицей после Брисбена-2032 и Солт-Лейк-Сити-2034 считаются индийский Ахмадабад и катарская Доха.
Нынешние события на Ближнем Востоке понижают шансы катарцев и открывают новые перспективы перед индийцами, которые ранее не принимали у себя соревнований такого масштаба. Самыми крупными мультиспортивными событиями в самой густонаселенной стране мира были Азиатские игры (1951, 1982) и Игры Содружества (2010).
Поддержка на высшем уровне
Шахматисты не считают себя обделенными представительными стартами. У них есть Всемирная шахматная олимпиада, которая проводится раз в два года. В 2024 году эти соревнования проходили в Будапеште и собрали 189 команд в мужской сессии и 169 — в женской (оба турнира уверенно выиграла Индия). В 2026 году олимпиада состоится в сентябре в Самарканде, и состав участников обещает стать более глобальным (очень надеемся и на долгожданный допуск сборных России). В прошлом шахматы также участвовали в проекте Всемирных интеллектуальных игр, но он свернулся после 2012 года.
Разговоры о том, что на Олимпиаде под эгидой МОК может пройти выставочный шахматный турнир, ходят уже давно. Причем слухи затрагивали как летние, так и зимние Игры. Но прогресса здесь пока нет. Ситуация может измениться в 2036 году, если Олимпиаду примет Индия.
«В случае победы своей заявки Индия будет настаивать на включении шахмат в официальную олимпийскую программу. В стране шахматный бум, и это будет одна из дисциплин, где хозяева смогут претендовать на медали (в Париже-2024 сборная Индии взяла шесть наград- одно серебряную и пять бронзовых). В этом заинтересован премьер-министр страны Нарендра Моди, ФИДЕ со своей стороны также проводит соответствующую работу», — рассказал «СЭ» источник в Международной шахматной федерации.
Индийский олимпийский проект «Ахмадабад-2036», поддерживаемый семьей миллиардера Мукеша Амбани, считается очень перспективным. Заявка Брисбена на проведение Игр-2032 победила в 2021 году, за 11 лет до Олимпиады (обойдя Доху и Будапешт). Но сейчас, по словам председателя комиссии МОК по выбору места проведения будущих Олимпиад, бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, МОК не будет так спешить.
«Критерии для более глубокой оценки должны включать генеральные планы объектов, ясность спортивной программы, финансовые гарантии и дополнительную ценность предыдущего опыта проведения мультиспортивных мероприятий», — подчеркнула Грабар-Китарович.
Постоянный диалог
Если Ахмадабаду удастся обойти Доху и добиться включения шахмат в олимпийскую программу, то на юношеской Олимпиаде-2030 или на Играх-2032 шахматы могут стать одним из показательных видов, чтобы через четыре года дебютировать официально на взрослом уровне. При прежнем руководстве МОК организаторам летних Игр позволялось дополнять программу по своему усмотрению. Так, в Токио-2020 wild card получило карате, в Париже-2024 — брейк-данс, а в Лос-Анджелесе-2028 — лякросс, сквош, флаг-футбол и крикет. ФИДЕ давно официально признана МОК и выполняет антидопинговую программу, так что в этом плане проблем не ожидается.
С другой стороны, нынешний глава ФИДЕ Аркадий Дворкович оценивает шансы шахмат войти в олимпийскую программу осторожно. По словам функционера, чиновники из МОК положительно относятся к интеллектуальной игре.
«Для меня мечта — увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами в любом формате. Определенно, это будет формат быстрых шахмат (ФИДЕ в компактные сроки проводит ЧМ по рапиду и блицу в конце каждого календарного года. — Прим. “СЭ”). Это будет самым важным соревнованием в быстрых шахматах, мы сможем сохранить традиционные вещи. Нам нечего терять. МОК любит шахматы — у них нет ненависти к нам и нежелания включать в программу», — говорил Дворкович Inside the Games в 2023 году.
«Часть моей работы заключается в диалоге с МОК. У нас сложилось хорошее партнерство, постоянно идет диалог, они знают, что мы делаем. Они знают, что у нас есть амбиции, чтобы шахматы были включены в мультиспортивные соревнования и, может быть, в каком-то виде в Олимпийские игры. Они поддерживают включение шахмат в программу континентальных мультиспортивных соревнований. Мы консультируемся по вопросам включения шахмат в киберспортивные олимпийские соревнования, и шахматы были включены в программу Esports World Cup», — отмечал Дворкович ТАСС в прошлом году.
Дебют шахмат на ЧМ-2025 по киберспорту оказался успешным, собрав высокие рейтинги онлайн. В этом году дисциплина вновь будет представлена на Esports World Cup, а отбор на него в том числе проходит на платформе Chess.com.
Автор: Тимур Ганеев