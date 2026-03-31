Горячкина сыграла вничью в третьем туре шахматного турнира претенденток

Горячкина сыграла вничью с Дешмукх в туре шахматного турнира претенденток.

Источник: Виталий Смольников/ТАСС

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Индии Дивьей Дешмукх в третьем туре шахматного турнира претенденток, проходящего в Пафосе (Кипр).

Партия завершилась на 81-м ходу. Горячкина играла белыми фигурами.

Результаты других партий:

  • Рамешбабу Вайшали (Индия) — Анна Музычук (Украина) — 0,5:0,5;
  • Чжу Цзиньэр (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 0:1.

После трех туров в турнирной таблице лидируют россиянка Екатерина Ланго и представительница Казахстана Бибисара Асаубаева (по 2 балла). По 1,5 очка у Горячкиной, Дешмукх, Вайшали и Музычук. На счету китаянок Чжу Цзиньэр и Тань Чжунъи по одному баллу.

Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.