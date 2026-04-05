«Это было большой ошибкой». Шахматист думал над ходом больше 67 минут — и проиграл после него

Необычный случай произошел на турнире претендентов, который в эти дни проходит на Кипре. Американский гроссмейстер Хикару Накамура в матче против узбекистанского шахматиста Джавохира Синдарова потратил на ход 67 минут — и все равно проиграл.
«Не могу злиться на себя за это»
Своеобразное достижение было установлено на 13-м ходу. Игравший за белых Накамура агрессивно начал партию, однако Синдаров оказался готов к борьбе и умело защищался — в частности, сделал рокировку. И хотя сложившаяся на доске ситуация оставляла не так много вариантов, американец думал над дальнейшим ходом целых 67 минут и 44 секунды.
По данным ФИДЕ, больше времени на ход на турнире претендентов тратил только россиянин Александр Грищук в 2021 году — 72 минуты в партии против китайца Ван Хао.
Долгая подготовка не помогла Накамуре — чего-то изящного он не изобрел, передвинув пешку на h4. Решение стало роковым: всего через две минуты Джавохир поставил оппоненту шах, а после неторопливо дожимал, чувствуя свое преимущество. Игра завершилась на 41-м ходу уверенной победой узбекистанского гроссмейстера.
Раздосадованный Накамура после поражения вышел к журналистам. Американец раскритиковал свою команду.
«Я не могу злиться на себя за это. Это на 100 процентов ответственность людей, работающих со мной. У меня был файл, и в нем не оказалось ходов с рокировкой. Честно говоря, это новинка — я даже удивился. Наверное, я мог бы разобраться, но без знания правильного варианта это было невозможно», — посетовал Накамура.
Хикару действительно стоит больше думать о подготовке — сейчас на его счету всего 1,5 очка после пяти партий. На турнире претендентов он занимает седьмое место из восьми — явно не тот результат, на который рассчитывал 38-летний гроссмейстер, занимающий второе место в мировом рейтинге.
Синдаров — с рекордом
Играй Накамура с Магнусом Карлсеном, возможно, он бы просто «пересидел» оппонента — норвежец ужасно не любит, когда кто-то долго думает над ходами. Но у 20-летнего Синдарова другой подход: пока Хикару размышлял, он ушел в зал ожидания. Там Джавохир не скрывал скуки — зевал и потягивался.
После матча узбекистанский шахматист признался, что настолько слабый ход после 68-минутного ожидания его удивил.
«Я думал: что вообще происходит? Мне казалось, что конь e4 — это, как сказать, единственный ход, который может дать какое-то преимущество, а h4… Конь на g3 там стоит очень плохо. И вообще позиция после h4 вроде бы та же, но с конем на e4 было бы гораздо лучше», — рассказал Синдаров в интервью после игры.
Кстати, компьютер тоже посчитал именно ход конем на е4 сильнейшим из возможных.
«Не знаю, о чем Накамура думал. Мне кажется, потратить целый час на один ход было большой ошибкой», — добавил Джавохир.
Хотя партия и получилась растянутой, вряд ли это заботит Синдарова. Благодаря победе над Накамурой шахматист из Узбекистана установил рекорд, набрав 4,5 очка из пяти возможных после пяти партий — ранее никто не стартовал на турнире претендентов так резво.
«На самом деле я потратил не так много времени на подготовку, но у меня есть понимание, как играть против каждого. Зато я много работаю перед партиями. Мне это нравится — я всегда очень много готовлюсь перед турами, и это дает результат», — признался Джавохир.
После победы Синдаров поднялся на пятое место в мировом рейтинге, набрав 2770 баллов.