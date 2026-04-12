Есипенко сыграл вничью в 12-м раунде турнира претендентов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в партии 12-го раунда турнира претендентов на мировую шахматную корону, проходящего на Кипре.
Встреча завершилась после 46-го хода, россиянин играл белыми фигурами.
После 10-го тура Есипенко потерял шансы на первое место на турнире.
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.