Гроссмейстер из Узбекистана сыграет за мировую шахматную корону

Узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров досрочно стал победителем турнира претендентов Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит на Кипре.
В партии предпоследнего, 13-го тура Синдаров черными фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.
20-летний Синдаров набрал 9,5 очка и обеспечил себе победу в турнире. Гири занимает второе место (7,5). В турнире также играет россиянин Андрей Есипенко, который занимает последнюю строчку (4,5).
Синдаров стал гроссмейстером в 12 лет, в 2022-м помог сборной выиграть Всемирную шахматную олимпиаду. В ноябре прошлого года шахматист выиграл Кубок мира.
Победитель турнира претендентов получил право сыграть с чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.