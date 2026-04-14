Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроссмейстер из Узбекистана сыграет за мировую шахматную корону

Жавохир Синдаров получил право сразиться с чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Источник: Getty Images

Узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров досрочно стал победителем турнира претендентов Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит на Кипре.

В партии предпоследнего, 13-го тура Синдаров черными фигурами сыграл вничью с голландцем Анишем Гири.

20-летний Синдаров набрал 9,5 очка и обеспечил себе победу в турнире. Гири занимает второе место (7,5). В турнире также играет россиянин Андрей Есипенко, который занимает последнюю строчку (4,5).

Синдаров стал гроссмейстером в 12 лет, в 2022-м помог сборной выиграть Всемирную шахматную олимпиаду. В ноябре прошлого года шахматист выиграл Кубок мира.

Победитель турнира претендентов получил право сыграть с чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.