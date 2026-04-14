Горячкина одержала победу над Чжу Цзиньэр на шахматном турнире претенденток

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина обыграла китаянку Чжу Цзиньэр в предпоследнем, 13-м туре шахматного турнира претенденток, который проходит на Кипре.

Источник: РИА Новости Спорт

Партия предпоследнего раунда завершилась после 57-го хода, Горячкина играла черными фигурами.

Результаты оставшихся партий:

  • Тань Чжунъи (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 0,5:0,5;
  • Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Анна Музычук (Украина) — 1:0.

Перед заключительной партией лидерство делят Асаубаева и Вайшали (по 7,5 очка), далее располагаются Чжу Цзиньэр (7), Екатерина Лагно, Горячкина, Музычук (по 6,5), Тань Чжунъи (5,5) и Дивья Дешмукх (5).

Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.