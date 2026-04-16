Сестра таланта

Догадаться, от кого Рамешбабу Вайшали получит первые поздравления с таким колоссальным достижением, было несложно. Сразу после того, как завершилась партия финального тура индийской шахматистки против Екатерины Лагно, в X появился пост ее самого знаменитого шахматного земляка, тоже уроженца Ченнаи, 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда, который, конечно, напомнил, что победительница занималась в его академии. А на выходе из игрового зала Рамешбабу Вайшали ждали мать и младший брат. Брат — это Рамешбабу Прагнанандха, вундеркинд, в котором видели реального охотника за золотом мужского турнира, но который провалился, опередив лишь россиянина Андрея Есипенко. Зато сестра не подкачала, хотя для нее-то расклад выглядел намного хуже.