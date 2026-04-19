Белорусские шахматистки выиграли командный турнир на ЧМ в Сербии

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Юные шахматистки из Беларуси Ника Венская и Катрина Яковлева стали победителями командного турнира на чемпионате мира по рапиду и блицу в Сербии, сообщили в пресс-службе Министерства спорта.
Уточняется, что Венская и Яковлева стали лучшими в решении блиц-композиций. Также они победили в командном турнире.
Девушки представляли Беларусь и группе спортсменок до 14 лет.
В министерстве отметили, что Венская также стала третьей в мире по результатам решения шахматных задач. У нее бронза.
Еще одна белорусская шахматистка также отличилась в решении задач. Мирослава Шатило взяла серебро в этой дисциплине.
Чемпионат мира FIDE по рапиду и блицу среди юношей и девушек до 8−18 лет проходит в г. Врнячка-Баня (Сербия) с 14 по 21 апреля 2026 года. Чемпионат проводится отдельными турнирами для юношей и девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.