Карякин предположил, почему мужчины лучше женщин играют в шахматы

Я не могу понять, в чем причина, почему статистически шахматисты-мужчины играют сильнее, чем женщины. Хотя есть приятные исключения. Была такая шахматистка Юдит Полгар, которая наравне сражалась с лучшими шахматистами мира, обыгрывала их. Сейчас есть (Екатерина) Лагно и (Александра) Горячкина, наши чемпионки, но все равно они уступают мужчинам. Может быть, потому что мужчины более выносливые, больше готовы заниматься, — заявил Карякин в интервью «Москва 24».