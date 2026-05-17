Карякин предположил, почему мужчины лучше женщин играют в шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением, почему мужчины играют в шахматы лучше, чем женщины.

Источник: РИА "Новости"

— Почему такое разделение — женские шахматы и мужские шахматы? Почему их не объединяют? В чем дело?

— На самом деле, женщины имеют право участвовать в турнирах среди мужчин. Без проблем. Но не каждая женщина на это готова, грубо говоря. Потому что конкуренция у мужчин гораздо выше, жестче.

Я не могу понять, в чем причина, почему статистически шахматисты-мужчины играют сильнее, чем женщины. Хотя есть приятные исключения. Была такая шахматистка Юдит Полгар, которая наравне сражалась с лучшими шахматистами мира, обыгрывала их. Сейчас есть (Екатерина) Лагно и (Александра) Горячкина, наши чемпионки, но все равно они уступают мужчинам. Может быть, потому что мужчины более выносливые, больше готовы заниматься, — заявил Карякин в интервью «Москва 24».