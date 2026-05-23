Анатолий Карпов уверен, что Магнус Карлсен зазнался

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен является самым харизматичным шахматистом современности, но он зазнался. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
«Сейчас Магнус Карлсен самый харизматичный шахматист. Конечно. Но он допустил ошибку, что он прекратил бороться за звание чемпиона мира, хотя он был очевидным чемпионом. Зазнался», — сказал Карпов.
«Я в свои лучшие годы мог бы без вопросов соперничать с Карлсеном. Выиграл бы или нет, но борьба бы была — это очевидно», — отметил собеседник агентства.
Карлсену 35 лет, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В 2022 году норвежец отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Карлсен является девятикратным чемпионом мира по блицу и шестикратным победителем мирового первенства по рапиду.