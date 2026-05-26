«Наши основные соперники на олимпиаде? США, Индия и Россия, если получит допуск». Интервью шахматиста Якуббоева

В прошедшие выходные в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника завершился турнир по быстрым шахматам, посвященный 75-летию 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. По итогам семи туров по 4,5 очка из 7 набрали Владислав Артемьев и Ян Непомнящий. В соответствии с положением российские гроссмейстеры сыграли тай-брейк за первое место. Две блицпартии завершились вничью, а в армагеддоне победу одержал игравший белыми Артемьев. Помимо сильнейших российских шахматистов, участие в турнире приняли представитель Азербайджана Теймур Раджабов и победитель Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев. В разговоре с «СЭ» полуфиналист Кубка мира-2025 поделился своими планами на вторую часть года, а также назвал своего кумира.
Я рос, изучая партии Карпова
— Как для вас прошел турнир? Какая партия особенно запомнилась?
— Турнир для меня прошел не совсем удачно. Не смог показать свою идеальную игру. Соперники были сильные, возможно, я не смог хорошо к ним подготовиться. В общем, рад, что турнир закончился, но в целом было интересно сразиться с российскими шахматистами.
— Есть какая нибудь история, связанная с Анатолием Карповым?
— Я видел Анатолия Евгеньевича всего дважды. Первый раз — на чемпионате среди университетов в 2022 году, который проходил в МГУ. Я тогда представлял Национальный университет Узбекистана. Он пришел на закрытие, мы смогли сфотографироваться. И вот теперь — второй раз. Очень рад был снова увидеть легендарного чемпиона. Я рос, изучая его партии, много анализировал их.
— Кто ваш фаворит среди чемпионов мира?
— Самым сильным, величайшим я считаю Гарри Каспарова (признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ»). Он мой кумир. Стараюсь быть похожим на него — в шахматном смысле, конечно. Пытаюсь играть как он. А как получится — посмотрим.
Прямо сейчас Синдаров — очевидный фаворит матча за корону
— Жавохир Синдаров провел великолепный турнир претендентов. Вы от него ожидали такой мощной игры?
— Такого результата предвидеть было нельзя, но Жавохир его заслуживает. Он очень сильный, работоспособный шахматист. При этом элитные игроки пока не до конца понимают его стиль, его психологию. Поэтому им тяжело с ним играть — нужно время, чтобы привыкнуть к его манере. Постепенно соперники научатся противостоять ему, но пока что он будет фаворитом на элитных турнирах.
— Судя по предыдущему ответу, вы считаете Синдарова фаворитом в матче за корону с Гукешем, который пройдет до конца года?
— Да, считаю. Но все может сложиться по разному. Гукеш может хорошо подготовиться, найти подход к его игре и дать достойный бой. У индийского гроссмейстера есть время на детальную подготовку. Если оценивать их прямо сейчас, то Синдаров — очевидный фаворит, но ближе к матчу картина может измениться.
— Вы, как и Синдаров, тренируетесь у Романа Видоняка? В чем, на ваш взгляд, уникальность этого специалиста?
— У Видоняка есть много позиций для решения, которых нет у других тренеров. Около 50 тысяч разных позиций на самые разные темы. Он их постоянно собирает и предлагает для следующих сборов. У других тренеров, возможно, тоже есть подобные позиции, но не в таком количестве — и не столь качественные.
— Какие у вас планы на год?
— Ближайший старт — UzChess Cup-2026 в Ташкенте (состоится с 6 по 16 июня. — Прим. «СЭ»). Мы уже третий год организуем его в Узбекистане и с каждым годом состав становится все сильнее и сильнее (рейтинг-фаворит — Нодирбек Абдусатторов, также сыграют Арджун Эригайси, Синдаров, Ян Непомнящий, Ханс Ниманн, Шахрияр Мамедьяров, Видит Гуджрати, Шамсиддин Вохидов и Николас Теодору. — Прим. «СЭ»). Затем — командный чемпионат по рапиду и блицу в Гонконге, несколько турниров в США. Главный же турнир года — это Всемирная шахматная олимпиада, которая впервые пройдет в нашей стране (в сентябре в Самарканде. — Прим. «СЭ»). Постараемся максимально хорошо к ней подготовиться.
Если хорошо подготовимся к домашней олимпиаде, то все должно сложиться удачно
— Кто ваши основные соперники?
— Главный конкурент — Индия. Еще, думаю, США. Если Россия сможет участвовать, то и она тоже. Пока не знаем, будет ли допуск у россиян. Поэтому пока основными конкурентами считаем Индию и США. Возможно, еще Германия сможет включиться в борьбу за медали.
— А Китай?
— Сложно сказать. У Китая сейчас нет сильного молодого поколения. У США хоть и не так много молодежи, но всегда крепкий состав. Там будут Фабиано Каруана, Уэсли Со, Левон Аронян, Леньер Домингес и, думаю, Ханс Ниманн. По рейтингу выглядит прилично. Индия — действующий чемпион, хотя их лидеры сейчас и переживают спад, но всегда опасны. У нас тоже есть свои преимущества, все-таки играем дома. Если хорошо подготовимся, все должно сложиться удачно.
— На прошлой олимпиаде капитаном команды был Владимир Крамник. Как вам опыт работы с ним? Какие полезные советы вы от него получили?
— К сожалению, времени на совместную работу было мало — всего около месяца до олимпиады. Были сборы, онлайн занятия. Изучали дебютные варианты, смотрели разные эндшпили. В целом опыта получилось не так много, как хотелось бы.
Тимур Ганеев