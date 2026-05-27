Непомнящий отобрался на Кубок мира по киберспорту

Кубок мира по киберспорту пройдет в Париже с 6 июля по 23 августа 2026 года. Соревнования пройдут в 24 дисциплинах. Призовой фонд турнира составит рекордные 75 миллионов долларов, из которых 1,5 млн будут разыграны в шахматах.