«Он призывает к ударам по российским городам». ФШР требует отстранить главу Украинской федерации шахмат Камышина

Федерация шахмат России обратилась в комиссию по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с требованием открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Соответствующее заявление размещено на сайте ФШР.
«Открытый призыв к геноциду»
В обращении указывается, что глава УШФ в многочисленных интервью, публичных заявлениях и постах в социальных сетях призывал к нанесению ударов по российским городам и поддерживал военные операции, которые ведут к гибели мирных граждан.
«Действия и открытая поддержка “убийства русских” (если не сказать геноцида) со стороны господина Камышина непосредственно затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлеченных в данный вид спорта», — говорится в заявлении.
Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев также обратил внимание на участие Камышина в церемонии перезахоронения Андрея Мельника — известного украинского пособника немцев времен Второй мировой войны.
«Во всем мире существует четкое осуждение нацизма и его идеологии. Любые попытки оправдать или возвеличить деятелей, связанных с нацистским режимом, считаются неприемлемыми и противоречат общепринятым моральным нормам. Участие в этой церемонии просто за гранью понимания», — заявил Ткачев.
В ФШР настаивают на полном отстранении Камышина от должности и запрете на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок.
«Мы твердо убеждены, что подобная прямая поддержка военных действий, приводящих к гибели российских граждан, а также упоминания об оружии, используемом для этого и привлекающем шахматные символы, нарушают подавляющее большинство положений Устава ФИДЕ и абсолютно несовместимы с занимаемой Камышиным должностью руководителя федерации — члена ФИДЕ», — добавили в ФШР.
Одиозный чиновник
Действительно, шахматы для Камышина — далеко не главный род деятельности. Его основная работа — украинская политика. Несколько лет чиновник отвечал за местные железные дороги, потом перешел в министерство, а с 2024 года стал внештатным советником Владимира Зеленского.
За это время он не раз делал грубые антироссийские высказывания. Также Камышин ведет работу против ФИДЕ — на заседании исполнительного комитета УФШ в феврале функционер поднимал вопросы о «санкциях против Аркадия Дворковича и сотрудничестве с дружественными федерациями». Кроме того, был заслушан доклад о «противодействии России в шахматах».
Сам Камышин заявление ФШР на данный момент не комментировал.
Егор Сергеев