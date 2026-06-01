Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он призывает к ударам по российским городам». ФШР требует отстранить главу Украинской федерации шахмат Камышина

Чиновник делал немало скандальных заявлений.

Источник: Спорт-Экспресс

Федерация шахмат России обратилась в комиссию по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с требованием открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Соответствующее заявление размещено на сайте ФШР.

«Открытый призыв к геноциду»

В обращении указывается, что глава УШФ в многочисленных интервью, публичных заявлениях и постах в социальных сетях призывал к нанесению ударов по российским городам и поддерживал военные операции, которые ведут к гибели мирных граждан.

«Действия и открытая поддержка “убийства русских” (если не сказать геноцида) со стороны господина Камышина непосредственно затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлеченных в данный вид спорта», — говорится в заявлении.

В качестве примера приведен один из постов Камышина, в котором тот иронично сравнил богиню шахмат Каиссу с ракетами «Нептун», используемыми для ударов по российской территории.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев также обратил внимание на участие Камышина в церемонии перезахоронения Андрея Мельника — известного украинского пособника немцев времен Второй мировой войны.

«Во всем мире существует четкое осуждение нацизма и его идеологии. Любые попытки оправдать или возвеличить деятелей, связанных с нацистским режимом, считаются неприемлемыми и противоречат общепринятым моральным нормам. Участие в этой церемонии просто за гранью понимания», — заявил Ткачев.

В ФШР настаивают на полном отстранении Камышина от должности и запрете на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок.

«Мы твердо убеждены, что подобная прямая поддержка военных действий, приводящих к гибели российских граждан, а также упоминания об оружии, используемом для этого и привлекающем шахматные символы, нарушают подавляющее большинство положений Устава ФИДЕ и абсолютно несовместимы с занимаемой Камышиным должностью руководителя федерации — члена ФИДЕ», — добавили в ФШР.

Одиозный чиновник

Действительно, шахматы для Камышина — далеко не главный род деятельности. Его основная работа — украинская политика. Несколько лет чиновник отвечал за местные железные дороги, потом перешел в министерство, а с 2024 года стал внештатным советником Владимира Зеленского.

За это время он не раз делал грубые антироссийские высказывания. Также Камышин ведет работу против ФИДЕ — на заседании исполнительного комитета УФШ в феврале функционер поднимал вопросы о «санкциях против Аркадия Дворковича и сотрудничестве с дружественными федерациями». Кроме того, был заслушан доклад о «противодействии России в шахматах».

Сам Камышин заявление ФШР на данный момент не комментировал.

Егор Сергеев