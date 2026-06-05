Песков: шахматисты никогда не становятся наркоманами

«Шахматы — это очень благотворная игра с точки зрения молодежи. Вы никогда не найдете наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве. Они не становятся наркоманами. Они не подвержены вот этому злу, которое есть в мире. Это страшное зло. Это загадка, почему так происходит, но это действительно так», — сказал он в интервью в блогерской студии «VK видео» на ПМЭФ-2026, передает корреспондент ТАСС.