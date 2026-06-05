Песков: шахматисты никогда не становятся наркоманами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Шахматы являются очень благотворной игрой для молодежи, среди шахматистов нет ни одного наркомана — они не подвержены этому злу. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.
«Шахматы — это очень благотворная игра с точки зрения молодежи. Вы никогда не найдете наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве. Они не становятся наркоманами. Они не подвержены вот этому злу, которое есть в мире. Это страшное зло. Это загадка, почему так происходит, но это действительно так», — сказал он в интервью в блогерской студии «VK видео» на ПМЭФ-2026, передает корреспондент ТАСС.
По мнению Пескова, шахматы — это учитель жизни, и правила на доске схожи с правилами в реальной жизни.
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