«Меня начали затягивать в разборки. Зачем мне это нужно?» Илюмжинов объяснил свой отказ от выборов в ФИДЕ

В этом году мне исполнилось 64 года. На шахматной доске 64 клетки. И вот с первой клетки, когда в пять лет дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, научил меня играть, и до сегодняшнего дня, 64-й клетки, я прошел все. Теперь надо переходить на другое поле. Конечно, я благодарен шахматам, которые позволили мне открыть мир. Позволили добиться определенных высот. Самое главное, мне, перворазряднику из Калмыкии, шахматы дали возможность встретиться с самим Бобби Фишером, с легендой, с Богом. И даже сыграть четыре партии с 11-м чемпионом мира, вернуть ему долг СССР в 100 тысяч долларов, встретиться и подружиться с Михаилом Ботвинником, Борисом Спасским, Василием Смысловым, Ноной Гаприндашвили.