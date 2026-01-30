Ричмонд
World Curling рассмотрит вопрос допуска российских керлингистов в апреле

Вопрос допуска российских керлингистов к международным турнирам обсудят в апреле.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Всемирная федерация керлинга (World Curling) рассмотрит вопрос допуска взрослых спортсменов из России до соревнований на открытом собрании в апреле, сообщается на сайте организации.

В пятницу World Curling подтвердила допуск российских юниоров к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном. Ранее о решении федерации сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Действующий запрет на участие для взрослых (российских и белорусских) спортсменов сохраняется и будет пересмотрен World Curling после консультаций с членами федерации на открытом собрании в Женеве в апреле», — говорится в сообщении.

