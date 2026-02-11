Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге в миксте

В финале они обыграли американцев Кори Тисс и Кори Дропкина со счетом 6:5.
Впервые в этом виде олимпийскими чемпионами стали брат и сестра.
В матче за третье место в турнире по керлингу в миксте итальянцы Амос Мозанер и Стефания Константини победили британцев Брюса Моуэта и Дженнифер Доддс со счетом 5:3.
Расмус Врано стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2022 году он взял золото в мужских соревнованиях. Его сестра впервые выступает на Олимпийских играх.
