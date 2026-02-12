Вашингтон
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Дания сыграет с Японией, Швеция встретится с США, другие матчи

12 февраля на Олимпиаде-2026 в Кортина-д’Ампеццо стартует женский турнир по керлингу.

Олимпийские игры-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Женщины.

Групповой этап.

1-я сессия.

Южная Корея — США — 4:8.

Япония — Швеция — 4:8.

Италия — Швейцария — 4:7.

Канада — Дания — 10:4.

2-я сессия.

Китай — Великобритания — 21.05.

Италия — Южная Корея — 21.05.

Дания — Япония — 21.05.

Швеция — США — 21.05.

Турнирное положение: Канада — 1 победа (1 игра), Швеция — 1 (1), США — 1 (1), Швейцария — 1 (1), Китай — 0 (0), Великобритания — 0 (0), Италия — 0 (1), Япония — 0 (1), Южная Корея — 0 (1), Дания — 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

