Олимпиада-2026. Керлинг. Норвегия сыграет с Германией, США встретятся со Швейцарией, Великобритания против Швеции

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины.
Групповой этап / 2-я сессия.
Норвегия — Германия — 16.05.
США — Швейцария — 16.05.
Великобритания — Швеция — 16.05.
Турнирное положение: Канада — 1 победа (1 игра), Великобритания — 1 (1), Италия — 1 (1), США — 1 (1), Китай — 0 (1), Чехия — 0 (1), Германия — 0 (1), Швеция — 0 (1), Норвегия — 0 (0), Швейцария — 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.Читать дальше