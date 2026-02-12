Вашингтон
Олимпиада-2026. Керлинг. Норвегия сыграет с Германией, США встретятся со Швейцарией, Великобритания против Швеции

12 февраля на Олимпиаде-2026 в Кортина-д’Ампеццо пройдут матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Мужчины.

Групповой этап / 2-я сессия.

Норвегия — Германия — 16.05.

США — Швейцария — 16.05.

Великобритания — Швеция — 16.05.

Турнирное положение: Канада — 1 победа (1 игра), Великобритания — 1 (1), Италия — 1 (1), США — 1 (1), Китай — 0 (1), Чехия — 0 (1), Германия — 0 (1), Швеция — 0 (1), Норвегия — 0 (0), Швейцария — 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

