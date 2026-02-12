Олимпиада-2026. Керлинг. Канада сыграет с США, Великобритания встретится с Италией, Китай против Норвегии

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины.
Групповой этап / 3-я сессия.
Канада — США — 11.05.
Великобритания — Италия — 11.05.
Китай — Норвегия — 11.05.
Швейцария — Чехия — 11.05.
4-я сессия.
Швейцария — Китай — 21.05.
Чехия — Норвегия — 21.05.
Германия — Италия — 21.05.
Канада — Швеция — 21.05.
Турнирное положение: Великобритания — 2 победы (2 игры), Канада — 1 (1), Италия — 1 (1), Швейцария — 1 (1), Германия — 1 (2), США — 1 (2), Китай — 1 (0), Чехия — 1 (0), Норвегия — 1 (0), Швеция — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.Читать дальше