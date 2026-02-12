Ричмонд
Олимпиада-2026. Керлинг. Канада сыграет с США, Великобритания встретится с Италией, Китай против Норвегии

13 февраля на Олимпийских играх в Италии пройдут матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Мужчины.

Групповой этап / 3-я сессия.

Канада — США — 11.05.

Великобритания — Италия — 11.05.

Китай — Норвегия — 11.05.

Швейцария — Чехия — 11.05.

4-я сессия.

Швейцария — Китай — 21.05.

Чехия — Норвегия — 21.05.

Германия — Италия — 21.05.

Канада — Швеция — 21.05.

Турнирное положение: Великобритания — 2 победы (2 игры), Канада — 1 (1), Италия — 1 (1), Швейцария — 1 (1), Германия — 1 (2), США — 1 (2), Китай — 1 (0), Чехия — 1 (0), Норвегия — 1 (0), Швеция — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

