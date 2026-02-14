В МОК прокомментировали скандал на олимпийском турнире по керлингу

МИЛАН, 14 февраля. /ТАСС/. Решения по поводу аннулирования результатов соревнований по керлингу на Олимпийских играх должна принимать международная федерация. Такое мнение журналистам высказал директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
13 февраля в матче группового этапа сборная Канады обыграла команду Швеции со счетом 8:6. По мнению шведских игроков, канадский спортсмен Марк Кеннеди придал камню дополнительное ускорение пальцем, чего судьи не зафиксировали. Шведы пытались обратить внимание арбитров, но претензии остались без реакции.
«Мне известно об этом, но это в первую очередь касается международной федерации и ее правил. Если правила соблюдены, то результат должен быть сохранен. За дальнейшими разъяснениями лучше обращаться в федерацию и в команды», — подчеркнул Адамс.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.