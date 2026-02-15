Олимпиада-2026. Керлинг. США обыграли Норвегию, Швейцария победила Великобританию и другие результаты

Олимпиада-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг. Мужчины.
Групповой этап / 6-я сессия.
США — Швеция — 8:5.
Германия — Великобритания — 4:9.
Норвегия — Италия — 10:7.
7-я сессия.
Китай — Канада — 3:6.
Норвегия — США — 8:10.
Италия — Чехия — 10:5.
Великобритания — Швейцария — 5:6.
Турнирное положение: Швейцария — 5 побед (5 игр), Канада — 4 (5), Великобритания — 4 (6), США — 4 (6), Италия — 3 (5), Норвегия — 3 (5), Германия — 2 (5), Швеция — 1 (5), Китай — 0 (5), Чехия — 0 (5).
