Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Великобритания уступила Швеции, США обыграли Китай, другие результаты

Олимпийские игры-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины. Групповой этап / 6-я сессия
Япония — Южная Корея — 5:7.
Дания — Италия — 7:2.
Великобритания — Швеция — 7:10.
США — Китай — 6:5.
Турнирное положение: Швеция — 5 победы (5 игр), США — 4 (5), Швейцария — 3 (4), Дания — 3 (5), Южная Корея — 3 (5), Китай — 2 (4), Великобритания — 1 (4), Япония — 1 (5), Италия — 0 (5).
