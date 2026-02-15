Канадский керлингист Кеннеди отверг обвинения в жульничестве со стороны шведов

44-летний Кеннеди признал, что «возможно, мог бы среагировать лучше» после того, как разразился нецензурной бранью в адрес шведа Оскара Эрикссона. Эрикссон обвинил канадца в нарушении правил — так называемом «двойном касании» камня после его выпуска — во время матча Канада — Швеция (8:6) 13 февраля. Однако Кеннеди настаивает, что никогда не выходил на лед с намерением «получить преимущество нечестным путем».
На видео, распространившемся в сети, видно, как Кеннеди касается камня пальцем после того, как тот уже был выпущен. Отвечая на вопрос о записи, он сказал, что никогда раньше не сталкивался с такой претензией. Кеннеди также предположил, что вся эта история могла быть «спланирована заранее, чтобы поймать нас». По его словам, соперники разработали план.
«Можешь идти к черту!» Конфликт в керлинге на Олимпиаде — шведы обвинили канадцев в жульничестве.
14 февраля ситуация получила продолжение: канадскую женскую команду официальные лица матча обвинили в аналогичном нарушении. Скип Рэйчел Хоуман категорически отвергла обвинения, заявив: «Ноль процентов».
Всемирная федерация керлинга пока не предъявляла Кеннеди официальных обвинений и не использует видео для просмотра игровых эпизодов. Однако 14 февраля организация направила двух официальных лиц для мониторинга того, как игроки выпускают камни. При этом в очередной сессии Канада проиграла Швейцарии — 5:9.
Эрикссон, в свою очередь, заявил, что «спал хорошо», и пояснил, что указал на нарушение канадца, потому что видел подобное и раньше. Он утверждает, что сообщал об этом официальным лицам на двух предыдущих турнирах.
Швейцарский тренер Гленн Ховард подтвердил, что его команда также обращала внимание судей на предполагаемые нарушения со стороны канадцев во время матча.
Видео, выпущенное шведским телевидением, появилось благодаря тому, что камера была перемещена к линии хог-лайн после того, как шведы выразили свои сомнения. Оператор оставался там до конца восьмого энда. Эрикссон подтвердил, что именно эти кадры ему показали.