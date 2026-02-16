Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швеция сыграет со Швейцарией, США встретятся с Италией и другие матчи

Олимпийские игры-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины. Групповой этап
7-я сессия
Швеция — Швейцария — 11.05.
Китай — Канада — 11.05.
Дания — Великобритания — 11.05.
8-я сессия
США — Италия — 21.05.
Южная Корея — Китай — 21.05.
Швейцария — Великобритания — 21.05.
Япония — Канада — 21.05.
Турнирное положение: Швеция — 5 побед (5 игр), США — 4 (5), Швейцария — 3 (4), Дания — 3 (5), Южная Корея — 3 (5), Китай — 2 (4), Великобритания — 1 (4), Япония — 1 (5), Италия — 0 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
