Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания уступила Норвегии, Канада победила Чехию и другие результаты

16 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпиада-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг. Мужчины. Групповой этап. 8-я сессия

  • Великобритания — Норвегия — 6:7.
  • Чехия — Канада — 2:8.
  • Швеция — Германия — 3:7.
  • Италия — Китай — 4:11.

Турнирное положение: Швейцария — 5 побед (5 игр), Канада — 5 (6), Норвегия — 4 (6), США — 4 (6), Великобритания — 4 (7), Германия — 3 (6), Италия — 3 (6), Китай — 1 (6), Швеция — 1 (6), Чехия — 0 (6).

