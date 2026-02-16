Олимпиада-2026. Керлинг. Великобритания уступила Норвегии, Канада победила Чехию и другие результаты

Олимпиада-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг. Мужчины. Групповой этап. 8-я сессия
- Великобритания — Норвегия — 6:7.
- Чехия — Канада — 2:8.
- Швеция — Германия — 3:7.
- Италия — Китай — 4:11.
Турнирное положение: Швейцария — 5 побед (5 игр), Канада — 5 (6), Норвегия — 4 (6), США — 4 (6), Великобритания — 4 (7), Германия — 3 (6), Италия — 3 (6), Китай — 1 (6), Швеция — 1 (6), Чехия — 0 (6).
