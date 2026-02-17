Ричмонд
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Германию, Канада победила Великобританию и другие результаты

17 февраля на Олимпийских играх в Италии прошли матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпиада-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг. Мужчины. Групповой этап

9-я сессия

Швейцария — Швеция — 9:4.

США — Китай — 5:8.

Чехия — Германия — 9:7.

10-я сессия

Германия — Швейцария — 4:8.

США — Италия — 5:8.

Канада — Великобритания — 9:5.

Швеция — Норвегия — 7:4.

Турнирное положение: Швейцария — 7 побед (7 игр), Канада — 6 (7), Италия — 4 (7), Норвегия — 4 (7), Великобритания — 4 (8), США — 4 (8), Германия — 3 (8), Китай — 2 (7), Швеция — 2 (8), Чехия — 1 (7).

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше