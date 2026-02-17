Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Германию, Канада победила Великобританию и другие результаты

Олимпиада-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг. Мужчины. Групповой этап
9-я сессия
Швейцария — Швеция — 9:4.
США — Китай — 5:8.
Чехия — Германия — 9:7.
10-я сессия
Германия — Швейцария — 4:8.
США — Италия — 5:8.
Канада — Великобритания — 9:5.
Швеция — Норвегия — 7:4.
Турнирное положение: Швейцария — 7 побед (7 игр), Канада — 6 (7), Италия — 4 (7), Норвегия — 4 (7), Великобритания — 4 (8), США — 4 (8), Германия — 3 (8), Китай — 2 (7), Швеция — 2 (8), Чехия — 1 (7).
