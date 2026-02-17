Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швеция уступила Канаде, Швейцария победила Южную Корею и другие результаты

17 февраля на Олимпийских играх прошли матчи группового этапа женского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия

Женщины. Групповой этап

9-я сессия

Швеция — Канада — 6:8.

Италия — Япония — 8:6.

Дания — США — 3:10.

Южная Корея — Швейцария — 5:7.

Турнирное положение: Швеция — 6 побед (7 игр), Швейцария — 5 (7), США — 5 (7), Южная Корея — 4 (7), Дания — 3 (7), Канада — 3 (6), Китай — 2 (6), Великобритания — 2 (6), Италия — 2 (7), Япония — 1 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше