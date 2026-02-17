Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швеция уступила Канаде, Швейцария победила Южную Корею и другие результаты

Олимпийские игры-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины. Групповой этап
9-я сессия
Швеция — Канада — 6:8.
Италия — Япония — 8:6.
Дания — США — 3:10.
Южная Корея — Швейцария — 5:7.
Турнирное положение: Швеция — 6 побед (7 игр), Швейцария — 5 (7), США — 5 (7), Южная Корея — 4 (7), Дания — 3 (7), Канада — 3 (6), Китай — 2 (6), Великобритания — 2 (6), Италия — 2 (7), Япония — 1 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
