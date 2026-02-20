Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу встретятся в финале Игр

В полуфинальных встречах швейцарки обыграли американок (7:4), а шведки — канадок (6:3).
Финал женского турнира пройдет в воскресенье 22 февраля. США и Канада сыграют за третье место 21 февраля.
Позднее 20 февраля мужские сборные Норвегии и Швейцарии поборятся за бронзу.
Ранее на Олимпиаде в миксте золото взяла сборная Швеции, серебро — команда из США, бронзу — Италия.
