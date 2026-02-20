Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу встретятся в финале Игр

Женские сборные Швейцарии и Швеции вышли в финал соревнований по керлингу на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Getty Images

В полуфинальных встречах швейцарки обыграли американок (7:4), а шведки — канадок (6:3).

Финал женского турнира пройдет в воскресенье 22 февраля. США и Канада сыграют за третье место 21 февраля.

Позднее 20 февраля мужские сборные Норвегии и Швейцарии поборятся за бронзу.

Ранее на Олимпиаде в миксте золото взяла сборная Швеции, серебро — команда из США, бронзу — Италия.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше