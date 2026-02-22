Мужская сборная Канады по керлингу взяла золото на Играх в Италии

В финале канадцы обыграли команду из Великобритании со счетом 9:6.
Бронзовыми призерами турнира стала сборная Швейцарии.
Для мужской сборной Канады это уже четвертая победа на Олимпиадах. На Играх-2022 в Пекине канадцы стали бронзовыми призерами.
Финал женских соревнований пройдет 22 февраля между сборными Швейцарии и Швеции.
