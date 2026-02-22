Ричмонд
Мужская сборная Канады по керлингу взяла золото на Играх в Италии

Мужская сборная Канады по керлингу взяла золото на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Getty Images

В финале канадцы обыграли команду из Великобритании со счетом 9:6.

Бронзовыми призерами турнира стала сборная Швейцарии.

Для мужской сборной Канады это уже четвертая победа на Олимпиадах. На Играх-2022 в Пекине канадцы стали бронзовыми призерами.

Финал женских соревнований пройдет 22 февраля между сборными Швейцарии и Швеции.

Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
