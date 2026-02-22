Ричмонд
Женская сборная Швеции по керлингу завоевала золото Олимпиады

Женская сборная Швеции по керлингу обыграла швейцарок и завоевала золото Игр.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Женская сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финале олимпийского турнира по керлингу.

Шведки Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Шарбак и Юханна Хельдин (запасная) одержали победу со счетом 6:5 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Швейцарию представили Сильвана Тиринцони (скип), Алина Пец, Карол Ховальд, Селина Витшонке и Стефани Берсе (запасная).

Шведки стали четырехкратными победительницами Игр. Швейцарки в третий раз взяли серебро.

В матче за бронзовые медали, который состоялся в субботу, сборная Канады обыграла команду США — 10:7 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 3:0, 0:2, 3:0, 0:2, 2:0).

Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.

