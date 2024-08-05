Стали известны все финалисты Кубка России по киберспорту с призовым фондом 2,5 млн рублей | Источник: Чемпионат.com

В Dota 2 за Кубок России будут бороться команды bald dynasty, papaya team, Highg Esports и Noimprove. Главный приз в шутере Counter-Strike 2 разыграют LF0, HOTU, OMEMO и QUAZAR.

Единственной личной дисциплиной в этом году будет файтинг Tekken 8 — в финальной части сыграют Сергей Strog Платов, Алексей Higem Комиссаров, Артём Shadoeshka Мирошников и Вячеслав caliber7.62×39 Новиков.