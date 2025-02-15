Cloud9 ушла из Counter-Strike 2

Вместе с этим анонсом Cloud9 раскрыла свои намерения покинуть профессиональную сцену шутера от Valve. Руководство клуба подтвердило, что у организации нет планов по возвращению в дисциплину в ближайшее время, однако представители C9 продолжат следить за CS2 в поисках возможностей.