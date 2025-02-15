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Cloud9 ушла из Counter-Strike 2

Киберспортивный клуб Cloud9 объявил об уходе из Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Источник: AP 2024

Представители Cloud9 сообщили, что менеджер Александр sweetypotz Щербаков и тренер Константин Groove Пикинер покинули клуб и стали свободными агентами. Сейчас на контракте у «клаудов» из CS2 числится только киберспортсмен Илья Perfecto Залуцкий.

Вместе с этим анонсом Cloud9 раскрыла свои намерения покинуть профессиональную сцену шутера от Valve. Руководство клуба подтвердило, что у организации нет планов по возвращению в дисциплину в ближайшее время, однако представители C9 продолжат следить за CS2 в поисках возможностей.

Cloud9 выступала на про-сцене CS2 с 2014 года. Последний состав с российскими киберспортсменами под руководством Кирилла Boombl4 Михайлова занял 20−22-е место на топ-турнире Perfect World Shanghai Major 2024.