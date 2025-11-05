Смит: Международная федерация киберспорта стала лучше относиться к России

«В 2025 году наши киберспортсмены уже побывали на крупных международных турнирах в Катаре, Японии, Болгарии и Казахстане. Члены сборной страны по Tekken 8 достаточно успешно выступили в Катаре на турнире Virtuocity Battleground Qatar и в Японии на соревнованиях в рамках Мирового тура EVO Japan. Гарик Галоян и Вячеслав Новиков стали призерами турнира серии Tekke World Tour 2025 в Астане. Действующий чемпион России Яков Моисеенко из Краснодарского края в конце марта квалифицировался через европейский отборочный этап на традиционный турнир Bellum Gens Elite по StarCraft II в Болгарии, а в июне ездил на финал, где вместе с ним выступали сильнейшие спортсмены Старого Света. Наши киберспортсмены показали достойные результаты и на чемпионате мира — 2025 по киберспорту в Эр-Рияде», — добавил президент Федерации компьютерного спорта России.