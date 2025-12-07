Ричмонд
Россиянин стал победителем турнира по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн

Российский игрок стал победителем турнира по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский игрок Иван Pure Москаленко в составе европейской команды Tundra Esports стал победителем турнира по Dota 2 BLAST Slam V, который прошел в китайском Чэнду.

В гранд-финале коллектив обыграл российскую команду Team Yandex со счетом 3−0.

Team Yandex впервые дошла до гранд-финала крупного турнира. В полуфинале российский коллектив обыграл со счетом 2−0 ближневосточную команду Team Falcons, действующих чемпионов главного турнира года по Dota 2 — The International.

За российскую команду выступают Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Евгений Noticed Игнатенко (оба — Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба — Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония). Saksa представлял команду на время проведения турнира, заменяя россиянина Алексея prblms Паршукова. Сам македонец является игроком Tundra Esports.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов. За победу Tundra Esports получат 300 тысяч долларов, Team Yandex — 150 тысяч.