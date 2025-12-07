Россиянин стал победителем турнира по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн

За российскую команду выступают Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Евгений Noticed Игнатенко (оба — Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба — Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония). Saksa представлял команду на время проведения турнира, заменяя россиянина Алексея prblms Паршукова. Сам македонец является игроком Tundra Esports.