Российская команда Win выиграла турнир по Dota 2 на Играх будущего

В финале российские киберспортсмены обыграли объединенную европейскую команду «Викинги».

Источник: РИА "Новости"

АБУ-ДАБИ, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская команда Win выиграла турнир по Dota 2 на Games of the Future (Игры будущего).

В финале российские киберспортсмены обыграли объединенную европейскую команду «Викинги». Финал проходил до двух побед, команда Win выиграла со счетом 2−0.

За ходом финала смотрело несколько сотен человек в игровом зале, и большинство поддерживали Win. Каждое удачное действие российской команды зрители встречали аплодисментами.

Как рассказали ТАСС организаторы, победители получили $175 тыс.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ.