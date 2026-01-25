Российская команда по CS2 заработала $254 тыс за победу на BLAST Bounty

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский коллектив Parivision обыграл ближневосточную команду Team Falcons в гранд-финале турнира BLAST Bounty Winter 2026 по компьютерной игре Counter-Strike 2.
Финальная серия завершилась со счетом 3−0 в пользу российской команды. За Parivision играют россияне Андрей BELCHONOKK Ясинский, Джами Jame Али, Эмиль nota Москвитин, Владислав xiELO Лысов и Иван zweih Гогин.
За Team Falcons выступает еще один представитель России — Илья m0NESY Осипов. Его соотечественник Максим kyousuke Лукин пропустил турнир из-за визовых проблем, его место в составе занял македонец Матей Nucleonz Трайкоский.
Турнир проходил на Мальте, его призовой фонд составил 452 тысячи долларов. Parivision за победу в турнире получит свыше 254 тысяч долларов призовых. Коллектив Team Falcons, занявший второе место, заработал 71,5 тыс долларов.