Украинца раскритиковали за рукопожатие с россиянином на турнире по CS2

В среду команда BC.Game со счетом 2−0 по картам обыграла бразильскую команду Legacy в ⅛ финала верхней сетки стадии плей-ин и вышла в следующий раунд. В составе команды выступают Костылев, россиянин Денис electroNic Шарипов, а также три португальца. После матча игроки поздравляли друг друга и пожимали руки, что вызвало активную критику украинцев в комментариях под публикациями со скрином этого момента.