Украинца раскритиковали за рукопожатие с россиянином на турнире по CS2

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Трехкратного лучшего игрока года по версии портала HLTV украинца Александра s1mple Костылева раскритиковали в социальных сетях за рукопожатие со своим российским одноклубником на турнире по Counter-Strike 2 IEM Krakow 2026.
В среду команда BC.Game со счетом 2−0 по картам обыграла бразильскую команду Legacy в ⅛ финала верхней сетки стадии плей-ин и вышла в следующий раунд. В составе команды выступают Костылев, россиянин Денис electroNic Шарипов, а также три португальца. После матча игроки поздравляли друг друга и пожимали руки, что вызвало активную критику украинцев в комментариях под публикациями со скрином этого момента.
«Если кто-то пропустил новости киберспорта и интересуется, как у Симпла дела, он только что выиграл первый матч на IEM Krakow 2026. Но есть нюанс», — написал украинский журналист Александр Петрик на странице в соцсети X, прикрепив к посту фотографию рукопожатия.
«И какого черта “оно” на футболку флаг Украины нацепил?!» — написал пользователь под ником AleksObolon.
«Отправьте его на фронт (Симпла)», — прокомментировал кадр Finspong.
При этом украинский комментатор Роман Лепехин нашел позитивный момент в данной ситуации. «Настоящая дружба не имеет преград!» — отметил он в соцсети X.
Костылев и Шарипов выступали вместе за украинскую организацию Natus Vincere с 2017 по 2023 год, а в октябре 2025 года воссоединились в BC.Game, но выступали вместе только на онлайн-турнирах.
Турнир в Кракове завершится 8 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 1 млн долларов.