Российская команда Team Spirit стала третьей на турнире по CS2

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская команда Team Spirit заняла третье место на турнире серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в польском Кракове.
В матче за третье место российский коллектив обыграл со счетом 2−0 (13:8, 13:3) европейскую команду MOUZ.
В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все — Россия), белорус Андрей tN1R Татаринович и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).
Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов. Team Spirit за третье место заработала 100 тысяч.