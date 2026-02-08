Ричмонд
Российская команда Team Spirit стала третьей на турнире по CS2

Team Spirit стала третьей на турнире по CS2 с призовым фондом в миллион долларов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российская команда Team Spirit заняла третье место на турнире серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в польском Кракове.

В матче за третье место российский коллектив обыграл со счетом 2−0 (13:8, 13:3) европейскую команду MOUZ.

В составе Team Spirit выступают Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов (все — Россия), белорус Андрей tN1R Татаринович и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).

Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов. Team Spirit за третье место заработала 100 тысяч.