Команда казахстанца molodoy потерпела первое поражение на PGL Astana

В третьем раунде коллектив встретился с российской Team Spirit, где также представлены киберспортсмены из Украины и Беларуси. FURIA проиграла со счетом 1:2, забрав карту Overpass (16:12), но уступив на Dust2 (8:13) и Mirage (11:13).
Molodoy заработал рейтинг 1,18 и стал самым результативным в своей команде. В прошлых двух победных матчах он получал звание MVP, то есть самого ценного игрока.
Team Spirits благодаря победе вышла в плей-офф. FURIA же встретится в четвертом раунде с испанской Gentle Mates, у которой в активе также два выигрыша при одном поражении.
PGL Astana продлится до 17 мая. Финальную часть, начиная с 15 мая, примет «Барыс Арена» в столице. Общий призовой фонд турнира равен 1,6 млн долларов.