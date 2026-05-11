Команда казахстанца molodoy потерпела первое поражение на PGL Astana

Бразильская команда FURIA, за которую выступает казахстанец Данил «molodoy» Голубенко, впервые проиграла на PGL Astana 2026 по CS2, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: brcho / HLTV

В третьем раунде коллектив встретился с российской Team Spirit, где также представлены киберспортсмены из Украины и Беларуси. FURIA проиграла со счетом 1:2, забрав карту Overpass (16:12), но уступив на Dust2 (8:13) и Mirage (11:13).

Molodoy заработал рейтинг 1,18 и стал самым результативным в своей команде. В прошлых двух победных матчах он получал звание MVP, то есть самого ценного игрока.

Team Spirits благодаря победе вышла в плей-офф. FURIA же встретится в четвертом раунде с испанской Gentle Mates, у которой в активе также два выигрыша при одном поражении.

PGL Astana продлится до 17 мая. Финальную часть, начиная с 15 мая, примет «Барыс Арена» в столице. Общий призовой фонд турнира равен 1,6 млн долларов.