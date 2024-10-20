Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил, что у него последняя стадия рака

«Как бы банально это ни звучало, но такова природа, — сказал Хой. — Мы все рождаемся и умираем, и это всего лишь часть процесса. Ты напоминаешь себе: мне повезло, что я могу принимать лекарство, которое поможет мне продержаться как можно дольше. Сколько мне осталось времени? От двух до четырех лет».