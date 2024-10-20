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Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил, что у него последняя стадия рака

По словам бывшего велогонщика, он сможет прожить от двух до четырех лет.

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Болезнь шестикратного олимпийского чемпиона по велоспорту британца Криса Хоя вошла в терминальную стадию. Комментарий спортсмена приводит The Times.

В феврале этого года Хой сообщил, что у него диагностировали рак. Сам спортсмен уточнил, что диагноз был поставлен в прошлом году и он проходит курс лечения, включая химиотерапию.

«Как бы банально это ни звучало, но такова природа, — сказал Хой. — Мы все рождаемся и умираем, и это всего лишь часть процесса. Ты напоминаешь себе: мне повезло, что я могу принимать лекарство, которое поможет мне продержаться как можно дольше. Сколько мне осталось времени? От двух до четырех лет».

Хою 48 лет. Спортсмен выиграл первую золотую олимпийскую медаль в 2004 году. В 2008 году он завоевал три награды высшей пробы, а спустя четыре года — еще две. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее Хой стал серебряным призером. Велогонщик 11 раз побеждал на чемпионатах мира.