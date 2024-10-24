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Чемпионка мира по велоспорту Бурлакова получала предложения сменить российское гражданство

По словам спортсменки, она надеется, что сможет в будущем выступать под флагом и гимном России.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Победительнице чемпионата мира 2024 года по велогонкам на треке россиянке Яне Бурлаковой поступали предложения выступать за другие сборные. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

24-летняя Бурлакова выиграла 19 октября золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в Дании в гите на дистанции 500 метров. Она была единственной российской спортсменкой, принимавшей участие в соревнованиях.

«Мне поступали предложения выступать за другие сборные, но я не хочу менять гражданство, — сказала Бурлакова. — Все плохое когда-нибудь заканчивается, поэтому российские спортсмены должны готовы в нужный момент быть в оптимальной форме и доказать миру, что остаются на высоком уровне».

Из-за санкций, наложенных Международным союзом велосипедистов (UCI) на российский велоспорт после обострения ситуации на Украине, Бурлакова на протяжении полутора лет была лишена возможности выступать на турнирах под эгидой UCI, а на победном чемпионате мира в Дании стартовала в нейтральном статусе.

Серебро чемпионата мира в личном спринте завоевал бывший российский велогонщик Михаил Яковлев, с 2023 года выступающий за Израиль. Спортсмен представлял свою новую страну на Олимпиаде в Париже, но не сумел добиться там успеха.

«Что касается перехода Михаила Яковлева, то у каждого своя жизнь, каждый имеет право на выбор, ему было так комфортнее. Лично мне было бы некомфортно выступать за другую страну, без своих близких и своего дома», — заключила Бурлакова.