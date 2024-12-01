Россиянка Алина Лысенко установила уникальное достижение в Лиге чемпионов по велотреку

В субботу, 30 ноября, она одержала победу в спринте и кейрине на третьем этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке, который проходит в нидерландском Апельдорне. В пятницу, 29 ноября, она также выиграла спринт и кейрин, 23 ноября на первом этапе россиянка стала лучшей в кейрине. По итогам трёх этапов она возглавляет спринтерский зачёт Лиги чемпионов, набрав 115 очков. Впереди — ещё два раунда в Лондоне на следующей неделе — 6 и 7 декабря в Лондоне пройдут следующие два этапа Лиги чемпионов по велотреку.