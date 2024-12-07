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Российская велогонщица Лысенко выиграла общий зачет Лиги чемпионов в спринте

В субботу в Лондоне проходит заключительный этап турнира.

Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянка Алина Лысенко вышла в финал пятого этапа Лиги чемпионов по велоспорту на треке в кейрине. Этот результат позволил россиянке досрочно выиграть общий спринтерский зачет.

Финал пройдет позднее в субботу.

Лысенко 21 год, она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров 2021 года, бронзовым призером Кубка наций в кейрине. 25 октября на дистанции 500 м на чемпионате России Лысенко показала результат выше мирового рекорда — 26,750 секунды.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.