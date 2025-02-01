Восемь российских спортсменов выступят на чемпионате Европы по велотреку в Бельгии

«На чемпионате Европы планируют выступить Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Мария Аверина, Валерия Валгонен, Илья Савекин, Григорий Скорняков, Никита Кирильцев и Никита Калачник, — рассказал Ковпанец. — В качестве запасного рассматривается Игорь Гирилович. С въездом в Бельгию проблем быть не должно, визы есть практически у всех, должно быть все в порядке».