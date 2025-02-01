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Восемь российских спортсменов выступят на чемпионате Европы по велотреку в Бельгии

Соревнования пройдут в Бельгии с 12 по 16 февраля.

Источник: Федерация велосипедного спорта России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены намерены принять участие в чемпионате Европы по велогонкам на треке, который пройдет с 12 по 16 февраля в Бельгии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец.

Соревнования пройдут в Хёсден-Золдере. Срок приема заявок на участие в чемпионате Европы завершился 31 января. Российские спортсмены будут допущены на этот турнир только при наличии у них нейтрального статуса.

«На чемпионате Европы планируют выступить Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Мария Аверина, Валерия Валгонен, Илья Савекин, Григорий Скорняков, Никита Кирильцев и Никита Калачник, — рассказал Ковпанец. — В качестве запасного рассматривается Игорь Гирилович. С въездом в Бельгию проблем быть не должно, визы есть практически у всех, должно быть все в порядке».

Год назад россияне не смогли выступить на чемпионате Европы в Нидерландах из-за отказа руководства этой страны принять их у себя.

«Если наши спортсмены достойно выступят на чемпионате Европы, то смогут отобраться на этап Кубка наций, который пройдет в середине марта в Турции. Главным же стартом сезона для нас станет октябрьский чемпионат мира в Чили», — заключил тренер сборной России.

24-летняя Бурлакова в 2024 году выиграла чемпионат мира в гите на 500 метров, 21-летняя Лысенко в декабре стала победительницей общего спринтерского зачета Лиги чемпионов по велоспорту на треке. Кирильцев в августе 2023 года выиграл две золотые медали на чемпионате мира среди юниоров в Колумбии.