Фантастическая победа россиянки на ЧЕ по велотреку. Судьбу золота решили миллиметры!

Первый заезд выиграла валлийка с ничтожным преимуществом в 0,07 секунды. Но это преимущество хотя бы было ощутимо и заметно на замедленных повторах. А вот второй заезд девушкам пришлось проводить дважды. Во время первой попытки никто не хотел выходить вперёд, они слишком долго стояли в сюрплясе, и судьи в итоге вновь отправили их на старт.